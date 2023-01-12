Анна Кошмал восхитила архивными детскими фото, которые она раньше не показывала

Артистка показала снимки, на которых изображена не только она, но и ее братья.

Украинская актриса Анна Кошмал порадовала поклонников архивными фотографиями.

Как отметила знаменитость, она заметила, что фанаты любят смотреть снимки, где она совсем маленькая. Именно такие фото в Instagram-stories Анна и опубликовала.

Актриса показывала фотографии, где она позирует перед камерой со своими братьями: двоюродным Андреем, с которым у звезды полгода разницы, и с родным Сергеем.

Анна Кошмал в детстве / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал в детстве / Фото: instagram.com/smorkovkina

Показала Кошмал и фото, где заметно, насколько сильно ее сын Миша похож на нее в детстве.

"Здесь очень похожа на Мишу (то есть наоборот). Сразу видно, что со мной лучше не шутить", — подписала фотография актриса.

Анна Кошмал в детстве / Фото: instagram.com/smorkovkina

Знаменитость показала и другие снимки, где они дурачатся с братом, фотографируются на Крещатике. Также звезда вспомнила новогодние праздники в школе. Анне тогда для полноценного образа бабушка сшила штаны за ночь.

"Брюки из тюля сшиты за ночь бабушкой — это вам не хухры-мухры", — пошутила актриса.

Анна Кошмал в детстве / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал в детстве / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна рассказала о наглых колядниках. Знаменитости прислали в личные сообщения текст колядки и просили за это перевести деньги на банковскую карту.

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