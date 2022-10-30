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Анна Кошмал восхитила фанов кадрами с 4-летним сыном посреди осеннего парка

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Анна Кошмал восхитила фанов кадрами с 4-летним сыном посреди осеннего парка

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Звезда "Сватов" устроила милую семейную фотосессию.

Украинская актриса Анна Кошмал восхитила поклонников счастливыми кадрами с 4-летним сыном Михаилом.

Актриса устроила семейную фотосессию с мальчиком среди очаровательного осеннего Киева. Мама и сын прогулялись по парку и устроили веселые "бои" в пожелтевшей листве.

Милыми кадрами с Михаилом Кошмал поделилась на своей странице в Instagram.

"Наша осень. Наш Киев" – написала под видео Анна.

Поклонники актрисы были растроганы таким атмосферным роликом в профиле звезды. Некоторые из комментаторов отметили, что Анна прекрасно справляется с ролью матери.

  • Так красиво. Вам идет материнство!
  • Невероятно красиво!
  • Как это нежно и мило! Я в восторге!
  • Аня, вы просто замечательная мама!

Напомним, недавно Анна Кошмал показала фанам возмутительное сообщение от россиян, пригласивших ее на конкурс в Оренбург.

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