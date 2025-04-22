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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1065
Время на прочтение
1 мин

Анна Кошмал восхитила редким фото с мужем и рассекретила, каким с ним проводит время

Артистка обычно тщательно скрывает возлюбленного от публики, но на этот раз сделала исключение.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал впервые за длительное время показала своего мужа – отца двух детей.

Артистка обычно тщательно скрывает возлюбленного от публики. Знаменитость объясняет это тем, что ее избранник не стремится к публичности, а она же уважает его выбор. Но на этот раз звезда сериалов и кино сделала маленькое исключение.

В частности, Анна Кошмал показала, как проводит с возлюбленным время. Супруги прогуливались на свежем воздухе. Актриса опубликовала фото с их прогулки. На снимке, которым артистка поделилась в Instagram-stories, супруги романтично держались за руки. Конечно, лицо возлюбленного Кошмал разглядеть не получится. Тем не менее, можно заметить, что у мужа знаменитости на руке есть немалая татуировка.

Анна Кошмал с мужем / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал с мужем / © instagram.com/smorkovkina

Подписывать снимок с мужем Анна Кошмал не стала. Вместо этого актриса лишь добавила к фото смайлик в виде красного сердечка.

Отметим, Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. Уже в июне 2018-го знаменитость родила первенца – сына Мишу. Недавно супруги во второй раз стали родителями. 11 марта Анна родила дочь Софию. Кстати, недавно актриса впервые засветила лицо одномесячной девочки.

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Дата публикации
Количество просмотров
1065
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