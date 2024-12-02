Анна Кошмал впервые отправила 6-летнего сына на отдых без родителей и рассекретила, куда именно

Украинская актриса Анна Кошмал впервые отправила 6-летнего сына на отдых без родителей.

Миша едет в зимний лагерь, где он проведет новогодние праздники. Заведение расположено на западе Украины, а именно в Буковеле. Изюминкой лагеря есть то, что там есть собственная лыжная школа. То есть Миша будет не только развлекаться, но и учиться новому – езде на лыжах и сноуборде.

"Мишка едет в свой первый лагерь. Мы решили, так как зимние каникулы продлятся около трех недель, пора планировать развлечения и программу на этот период. А что может быть лучше, чем поехать в Буковель учиться кататься на лыжах в компании сверстников?" – поделилась артистка.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кроме того, важной для Миши будет социализация. Сын Анны Кошмал будет проводить время в компании сверстников. Он не только найдет новых друзей, но и будет учиться самостоятельности, ведь родителей рядом не будет.

"Миша станет еще более самостоятельным и найдет новых друзей! Уже ждем путешествия", — добавила артистка.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал открыла занавес личной жизни. В частности, артистка впервые за длительное время заговорила о муже. Знаменитость рассекретила, как они познакомились, а также чем занимается ее возлюбленный.

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