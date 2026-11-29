Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал впервые отвела маленькую дочь в салон красоты.

Об этом опыте артистка рассказала в Instagram-stories. Знаменитость с годовалой Софией посетила салон красоты. Конечно, для профессиональных макияжей девочке еще рановато, но вот прически уже можно делать. Доченьке знаменитости подстригли волосы. И хотя они еще совсем короткие, но мастерица сделала Софийке прическу.

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«Госпожа Фифи (именно так Анна Кошмал мило называет дочь — прим. ред.) впервые посетила салон красоты: стрижка, прическа, все дела», — поделилась актриса.

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Дочь Анны Кошмал в салоне красоты / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал уже похвасталась перевоплощением Софии. Девочке заплели два колоса. Тем временем прическу дочери актрисы украсили двумя яркими бантиками. Похоже, маленькой Софийке понравился такой опыт, поскольку она спокойно сидела, пока мастерица делала свое дело.

Дочь Анны Кошмал в салоне красоты / © instagram.com/smorkovkina

Отметим, Анна Кошмал с декабря 2017 года состоит в браке с мужчиной, которого тщательно скрывает. Супруги воспитывают двоих детей. В июне 2018 года знаменитость родила сына Мишу, а в марте 2025-го — дочь Софию.

Напомним, недавно певица TAYANNA ошеломила перевоплощением. Артистка попрощалась с длинными волосами и похвасталась новой прической.

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