Анна Кошмал высказалась о своем опыте съемок в "Сватах": "Не хотела бы снова там оказаться"

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал высказалась о своем опыте съемок в комедийном сериале "Сваты".

В частности, артистка решила пообщаться с поклонниками в Instagram-stories. Как оказалось, есть пользователи, которые до сих пор помнят Кошмал по роли в сериале "Сваты". Так что в знаменитости поинтересовались, как она относится к этому опыту и появляется ли у нее чувство ностальгии.

Анна Кошмал откровенно говорит, что по съемкам в "Сватах" она не скучает. Более того, знаменитость не хотела бы снова оказаться на этой съемочной площадке. Тем не менее, она с благодарностью относится к этому опыту. Дело в том, что роль в "Сватах" стала первой большой работой в карьере знаменитости. Особенно актриса благодарна создателям картины, которые дали ей веру в себя.

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Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

"Честно скажу – ностальгии нет. Я бы не хотела вернуть время назад и снова там оказаться, нет. Но к этому опыту отношусь с большой благодарностью. Это формировало меня как актрису, и создатели этого сериала, которые остались вне кадра, подарили мне самое ценное – веру в себя!" – признается артистка.

Отметим, "Сваты" – украинский сериал, где снимались также россияне. Сейчас большинство из них поддерживают вторжение России в Украину и преступления оккупантов.