Анна Кошмал высказалась об актерах-путинистах, с которыми снималась в "Сватах": "В болоте возятся"

Украинская актриса Анна Кошмал, снимавшаяся в сериале "Сваты", резко высказалась об экс-коллегах по съемочной площадке, которые являются сторонниками путинского режима.

Так, по словам украинской актрисы, во время съемок сериала она никогда не строила никаких дружеских отношений с коллегами и даже не поздравляла их с праздниками. К тому же объяснила, что они никогда не поднимали политические темы и почти не поддерживали связь.

"Все почему-то думают, если мы в сериале семья, то у нас и в жизни такие отношения. Но это неправда. Мы могли поужинать вместе, но вне проекта мы никогда не переписывались, не звонили друг другу. У меня даже нет ни одного номера телефона этих людей. У нас никогда не было контакта. Мы приехали , поработали и разъехались. Никогда не было никаких родственных связей. На дружеские отношения никогда не переходили, только рабочие", - рассказала Анна в программе "Вихідний 2.0".

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Так, у Кошмал не было никаких ожиданий. Поэтому после начала полномасштабного вторжения она не была удивлена или разочарована. И добавляет, что своими предательскими высказываниями экс-коллеги специально пытались ее втянуть в публичный скандал, но она упрямо игнорирует путинистов.

"На больного человека как-то странно обижаться. Они мне абсолютно чужие люди. И сказать, что я как-то расстроилась, то я ничего не потеряла. Я ничего от них не ждала. У меня не было никаких разочарований или обид. Меня это вообще не волнует. Пусть делают, говорят, что хотят. Пусть сами в этом болоте возятся. Сегодня я вижу это иначе: не всегда понимаешь, с какими людьми ты находишься рядом", - обьяснила актриса.

Кроме того, Анна высказалась об Александре Феклистове, который один из немногих из "Сватов" встал на сторону Украины и навсегда покинул страну-террористку из-за проукраинской позиции.

Александр Феклистов

"Феклистов, да, всегда был очень проукраинским. Лично с ним не общалась, только видела его поддержку. Видео, которое он записал. Я уверена, что он уехал давно. У него уже и так были планы, насколько я знаю", - прокомментировала Кошмал.

Напомним, недавно звезда "Скаженого весілля", актриса Леся Самаева резко захейтила режиссер-запроданку Оксану Байрак.

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