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Анна Курникова на редком фото показала сразу трех заметно подросших детей от Энрике Иглесиаса
Теннисистка показала, как сын и дочери радовались победе любимой команды на Чемпионате мира по футболу.
Избранница испанского певца Энрике Иглесиаса — теннисистка Анна Курникова — впервые за длительное время показала их детей.
Супруги не слишком активно делятся подробностями из личной жизни и даже крайне редко публикуют какие-то семейные фотографии. Однако время от времени Анна Курникова делает исключения, как и в этот раз.
В своем Instagram теннисистка опубликовала фото, на котором позировали 8-летние двойняшки Николас и Люси и 6-летняя Мэри. Дети позировали в футболках сборной Испании по футболу. Они радовались победе любимой команды на Чемпионате мира, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0.
Анна Курникова не стала особо подписывать фото. Теннисистка только оставила три смайлика в виде красных сердец. А вот подписчики избранницы Энрике Иглесиаса оказались более многословными. Они просто засыпали ребятишек комплиментами.
Отметим, Энрике Иглесиас и Анна Курникова находятся в отношениях более 25 лет. За это время у них родилось четверо детей — двойняшки Николас и Люси, дочь Мэри и сын Ромео. Певец и теннисистка не спешили узаконивать отношения, но в 2023 году распространились слухи об их тайном браке. Впоследствии брат певца намекнул, что это действительно так.
Напомним, недавно украинская актриса Елена Кравец восхитила фото с детьми-двойняшками. Артистка рассекретила, какой сюрприз им устроила на 10-летие.