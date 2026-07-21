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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
336
Время на прочтение
1 мин

Анна Курникова на редком фото показала сразу трех заметно подросших детей от Энрике Иглесиаса

Теннисистка показала, как сын и дочери радовались победе любимой команды на Чемпионате мира по футболу.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Анна Курникова и Энрике Иглесиас / © Getty Images

Избранница испанского певца Энрике Иглесиаса — теннисистка Анна Курникова — впервые за длительное время показала их детей.

Супруги не слишком активно делятся подробностями из личной жизни и даже крайне редко публикуют какие-то семейные фотографии. Однако время от времени Анна Курникова делает исключения, как и в этот раз.

В своем Instagram теннисистка опубликовала фото, на котором позировали 8-летние двойняшки Николас и Люси и 6-летняя Мэри. Дети позировали в футболках сборной Испании по футболу. Они радовались победе любимой команды на Чемпионате мира, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0.

Анна Курникова не стала особо подписывать фото. Теннисистка только оставила три смайлика в виде красных сердец. А вот подписчики избранницы Энрике Иглесиаса оказались более многословными. Они просто засыпали ребятишек комплиментами.

Дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой / © instagram.com/annakournikova

Дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой / © instagram.com/annakournikova

Отметим, Энрике Иглесиас и Анна Курникова находятся в отношениях более 25 лет. За это время у них родилось четверо детей — двойняшки Николас и Люси, дочь Мэри и сын Ромео. Певец и теннисистка не спешили узаконивать отношения, но в 2023 году распространились слухи об их тайном браке. Впоследствии брат певца намекнул, что это действительно так.

Напомним, недавно украинская актриса Елена Кравец восхитила фото с детьми-двойняшками. Артистка рассекретила, какой сюрприз им устроила на 10-летие.

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Дата публикации
Количество просмотров
336
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