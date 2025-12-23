Анна Курникова родила от Энрике Иглесиаса четвертого ребенка и показала первые фото малыша

Анна Курникова и Энрике Иглесиас / © Getty Images

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова стали родителями в четвертый раз.

Еще летом распространились сплетни, что пара ждет пополнения в семье. Наконец, эти слухи оказались правдивыми. Влюбленные подтвердили это в совместном посте в Instagram. В частности, они опубликовали фото, на котором изображен новорожденный малыш.

Как оказалось, Анна Курникова родила еще 12 декабря. Однако только сейчас влюбленные решили об этом публично объявить. Кроме фото, на котором, кстати, можно полностью разглядеть лицо малыша, и даты родов пока больше ничего неизвестно: ни пол четвертого ребенка, ни имя.

"Мое солнышко 17.12.2025", - коротко подписала фотографию пара.

Четвертый ребенок Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой / © instagram.com/enriqueiglesias

Отметим, Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились еще в 2001 году, когда теннисистка снялась в клипе исполнителя. Именно тогда между ними закрутился роман. За время отношений у пары родилось трое детей - близнецы Николас и Люси и дочь Мэри. В декабре влюбленные стали родителями в четвертый раз.

Кстати, уже много лет Курникова и Иглесиас находятся в отношениях, но официально не заключают брак. Однако в 2023 году брат исполнителя намекнул, что те наконец поженились.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua в итогах года писала о звездном бэби-буме. Предлагаем вспомнить, у кого из знаменитостей в 2025 году родились дети.