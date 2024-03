Анна Маляр призналась, как война повлияла на ее брак: "Сейчас я не та, на которой женился мой муж"

Вчера, 3 марта, на телеканале "1+1 Украина" состоялась премьера проекта "Пісня мого життя" с ведущей Екатериной Осадчей.

В первом эпизоде появились экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, звезда сериала "Жіночий лікар. Нове життя" Андрей Исаенко, певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и военнослужащий Александр Ляшук с котом по кличке Шайба. Во время выпуска герои рассказали о песнях, которые ассоциируются у них с определенными моментами жизни.

Фото из проекта "Пісня мого життя" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Актер Андрей Исаенко рассказал щемящую историю из своей жизни, которая заставила зрителей в зале растрогаться до слез. Андрей загадал песню группы Скрябин - "Старі фотографії" - и поделился, что эта композиция является саундтреком его детства, но в то же время напоминает об одной из самых болезненных потерь.

"В Запорожье у меня был лучший друг, которого звали Андреем. Он был тем единственным человеком, с которым я мог говорить обо всем на свете. Когда я услышал эту песню впервые, то сразу понял, что она ассоциируется с Андреем. Два года назад, когда началась война, мы с театром на Подоле были в Риге, на свой 36-й день рождения он позвонил мне и сказал: "Почему-то я чувствую, что должен позвонить всем близким". Через два дня мне написал еще один наш друг, что Андрей умер. К сожалению, из-за спектакля я не смог поехать на похороны. В тот день я зашел в магазин и у кого-то из телефона заиграла именно эта песня", — рассказал Андрей Исаенко.

Фото из проекта "Пісня мого життя" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Следующей о своей песне рассказала Анна Маляр. Экс-заместитель министра обороны Украины загадала песню, которая является саундтреком к фильму "Красавица" группы Roxette — It Must Have Been Love.

"В подростковом возрасте я была членом киевского клуба фанатов группы Roxette. Я собирала свою коллекцию из кассет и материалов об этой группе. Я мечтала попасть на их концерт, и моя мечта сбылась. Мне было 30 лет, когда я сидела в первом ряду во время выступления Roxette в Киеве. Помню свои ощущения тогда, ведь в первом ряду собрались уже взрослые фанаты этого проекта. Для меня тот концерт был примером крепости человека, ведь тогда солистка выступала почти два часа без перерыва после того, как ей сделали операцию на мозге", — вспомнила Анна Маляр.

Фото из проекта "Пісня мого життя" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В студию Анна принесла коробку с частью материалов, которые удалось сохранить. В коллекции остались кассеты, вырезки из журналов и песенник, записи в котором датируются 1 января 1990 года.

Поделилась Анна Маляр и историей отношений со своим мужем. Екатерина Осадчая спросила у Анны, связывает ли она одну из песен группы с возлюбленным, на что она ответила утвердительно.

"Конечно, все песни, связанные со свиданиями, мы считаем своими. Мы с мужем до сих пор вместе, но война не обошла испытаниями нашу семью. Моя работа, конечно, наложила отпечаток на характер. Сейчас я не та Аня, на которой женился мой муж. Это два разных человека. Знаю точно, что те люди, которые прошли фронт, меняются, и когда они увидятся со своими родными, то тоже осознают, что это не тот человек, с которым они начинали отношения. Поэтому мы с мужем преодолевали некоторые вещи, ведь нужно воспринимать человека другим в тех обстоятельствах, в которые он попал", — поделилась Анна.

Фото из проекта "Пісня мого життя" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Отметим, саундтреком самой программы "Пісня мого життя" стала композиция "Говори" певицы Марты Липчей, и именно благодаря инициативе Марты в проекте появилась особая благотворительная рубрика под названием "Мрія заради життя". В ней телезрителей ждет 10 отдельных историй об обычных людях, которые вдохновляют всю Украину. Это истории военных, волонтеров, психологов, а также людей, которые были на фронте или видели войну своими глазами. В каждом эпизоде Марта Липчей и ведущая проекта Екатерина Осадчая при поддержке мецената Андрея Мацолы делают конкретные дела для героев рубрики. Для них это часто настоящие чудеса, которые помогают осуществить их мечты.

