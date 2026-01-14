Анна Неплях призналась в отношениях с женщинами и назвала имя певицы, с которой хотела закрутить роман

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях призналась в отношениях с женщинами.

Модель честно рассказала, что является бисексуальной. Более того, у Анны было немало отношений с женщинами. На проекте "Nabari" блогерша говорит, что любит девушек молодых, но последней ее избраннице было 38 лет. По словам Анны Неплях, ей нравятся веселые и чувственные партнерши.

"Я бисексуальная. У меня были отношения с женщинами. Я могу представить себя с женщиной. Для женщины - чем моложе, тем лучше. Хотя последняя моя женщина - ей было 38 лет. У меня было достаточно женщин. Я очень люблю чувственных, прикольных, веселых, живых", - поделилась блогерша.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Также Анна Неплях оценила украинских певиц. Модель говорит, что считает одной из самых сексуальных исполнительниц - это Анну Тринчер. Более того, Неплях не против была бы построить с ней отношения, однако артистка является гетеросексуальной.

"Аня Тринчер - это моя нереализованная сексуальная фантазия. У нее очень много сексуальной энергии. Мне нравится, как она удивляется, как радуется простым вещам, как она чувствует. Она очень сексуальна. Она - 10 из 10", - поделилась Неплях.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

