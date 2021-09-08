Анна Ризатдинова и Вера Кекелия рассказали, как их жестоко травили из-за фигуры

Звезды поделились историями в серии откровенных видео #Красивасерцем в поддержку сериала "Моя улюблена Страшко".

30 августа в 20:45 состоялась премьера сериала "Моя улюблена Страшко".

Украиноязычный сериал рассказывает историю Насти Глушко — талантливой умницы, перфекционистки, искренней и доброй девушки. В течение сериала Настя будет учиться ценить себя, принимать, не прятать даже от себя свои истинные цели, и попытается поверить во взаимную любовь.

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В продолжении флешмоба #Красивасерцем команда 1+1 подготовила эксклюзивные интервью с шестью звездами: MELOVIN, Андре Таном, Анной Ризатдиновой, Стасей Ровинской, Верой Кекелией и звездой сериала "Моя улюблена Страшко" Ириной Поплавской.

Олимпийская призерка и чемпионка мира по гимнастике Анна Ризатдинова рассказала, что тренеры сразу сказали родителям: ничего выдающегося в спорте из неё не получится из-за фигуры. Несмотря на все неверие окружающих, Анна активно занималась, а в 14 лет девочку позвали тренироваться в Киев. Однако, высокие места Ризатдинова не занимали. Дошло даже до того, что будущая чемпионка начала вести дневник, в котором записывала свои переживания.

Анна Ризатдинова / пресслужба каналу "1+1"

"Я начала писать свои мысли в личном дневнике. Я нашла его и перечитывала все, что туда писала. И была шокирована, потому что доходило до того, что одной из цитат в дневнике была: "Боже, пожалуйста, сделай мои ноги длиннее. Для меня это так важно, чтобы у меня все получилось в гимнастике. И без красивых ног у меня ничего не получится". Это был комплекс и я действительно думала, что именно длинные ноги помогут мне на пути к завоеванию медали", - откровенно рассказала Ризатдинова.

Олимпийская призерка уверена, что талант - это не красивая внешность, улыбка или длинные ноги, а трудолюбие. Любой минус можно подать как индивидуальность, ведь красота - внутри каждого из нас.

Певица, актриса "Женского квартала" и ведущая ЖВЛ Вера Кекелия не понаслышке знает о буллинге из-за внешнего вида. В подростковом возрасте фигура ведущей быстро сформировалась. Поэтому в 13 лет ее женственные формы выделялась среди других девушек. Ребята оскорбляли Кекелию, поэтому Вера долго не воспринимала собственное тело, пробегала мимо зеркала, чтобы не видеть себя в отражении.

Вера Кекелия / пресслужба каналу "1+1"

"В школе девушки быстрее развиваются, чем ребята. И они пытались самоутвердиться через оскорбления. Называли "корова", "кобыла", "здоровая"... Мне на тот момент было 13 лет. Я смотрела и хотела закрывать глаза руками", - поделилась Вера Кекелия.

Это привело к тому, что в старших классах ведущая похудела настолько, что её не узнали классный руководитель и одноклассники.

Увлечение музыкой подарило новый глоток веры в себя. Кекелия мечтала стать певицей, однако родители не считали это серьезной профессией. Из-за этого она поступила в вуз на экономиста, а давление родителей и внутренняя неуверенность сделали своё, ведь несколько раз будущая звезда бросала музыку. Однако, певица сумела справиться со всеми внутренними противоречиями и добиться успеха.

К флешмобу #Красивасерцем в соцсетях может присоединиться любой желающий. Кроме того, в Instagram существует дневник главной героини Насти Глушко под названием ya_ne_strashko, где можно прочитать посты от героини, жизненные истории звезд и советы психологов о различных жизненных ситуаций.

Если вы сталкиваетесь с проявлениями насилия, позвоните на Национальную горячую линию для детей и молодежи по телефону 116 111 с мобильного или 0800500225 со стационарного. Или по телефону 15-47 в государственную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия.



Флешмоб проходит при поддержке Общественного правозащитной организации Ла Страда, которая работает для обеспечения гендерного равенства, миростроительства, предотвращения гендерно обусловленному насилию, в частности, домашнего насилия, обеспечение прав детей, способствуя внедрению стандартов прав человека во всех сферах жизни общества и государства.

Напомним, ранее звезда сериала "Моя улюблена Страшко" призналась, что в школе ее травили за изменения голоса. Также в юношестве подруга артистки высмеяла ее желание стать актрисой.

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