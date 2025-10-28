- Дата публикации
Анна Ризатдинова кардинально сменила имидж и показалась с новой стильной прической
Гимнастка показала новый стиль и призналась, что на перемены ее вдохновила британский звезда.
Украинская гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова удивила поклонников новым образом.
Звезда решилась на кардинальные изменения и состригла волосы, выбрав лаконичную короткую прическу. В своих Instagram-сторис Анна показала свое обновление и призналась, что на этот шаг ее вдохновил сериал с Викторией Бекхэм. На новых кадрах Ризатдинова позирует в элегантном костюме, демонстрируя свежий и уверенный вид.
"Когда ты вдохновлена сериалом с Викторией Бекхэм, то начинаешь носить костюмы и короткую стрижку, а еще не боишься "дырки" в бизнесе", — написала спортсменка.
