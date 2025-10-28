Анна Ризатдинова кардинально сменила имидж и показалась с новой стильной прической

Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Украинская гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова удивила поклонников новым образом.

Звезда решилась на кардинальные изменения и состригла волосы, выбрав лаконичную короткую прическу. В своих Instagram-сторис Анна показала свое обновление и призналась, что на этот шаг ее вдохновил сериал с Викторией Бекхэм. На новых кадрах Ризатдинова позирует в элегантном костюме, демонстрируя свежий и уверенный вид.

"Когда ты вдохновлена сериалом с Викторией Бекхэм, то начинаешь носить костюмы и короткую стрижку, а еще не боишься "дырки" в бизнесе", — написала спортсменка.

Сторис Анны Ризатдиновой / © instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, недавно 59-летняя актриса Ольга Сумская удивила фанатов новым образом с короткими темными волосами. Артистка объяснила, почему решилась на такую перемену, и намекнула, что в новом фильме может сыграть политика. А ее муж Виталий Борисюк тем временем примерил парик и пошутил, что стал похож на Павла Зиброва.