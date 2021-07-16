Анна Ризатдинова, которая сделала пластику живота, показала фигуру в бикини

Анна Ризатдинова, которая сделала пластику живота, показала фигуру в бикини

Знаменитость отдыхает в Турции.

Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова, которая недавно сделала пластику живота, показала фигуру в бикини.

На странице в Instagram участница "Танців з зірками" запостила фотографию, сделанную во время отдыха в Турции. На фото артистка грациозно позировала на пляже в бикини. Знаменитость похвасталась идеальными формами, плоским животиком и длинными стройными ножками.

instagram.com/annarizatdinova/

"Без фильтров и мейка", — отметила она.

Поклонники оценили природную красоту Ани в комментариях.

Роскошные ноги, Аня! Нереально красиво выглядишь

Красивая, хрупкая!!! Глаз не отвести

У вас очень красивая фигура

Как всегда

Напомним, ранее Анна Ризатдинова в купальнике понежилась в бассейне. Спортсменка поделилась снимком с отдыха.

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