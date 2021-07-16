Анна Ризатдинова, которая сделала пластику живота, показала фигуру в бикини

Знаменитость отдыхает в Турции.
Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова, которая недавно сделала пластику живота, показала фигуру в бикини.
На странице в Instagram участница "Танців з зірками" запостила фотографию, сделанную во время отдыха в Турции. На фото артистка грациозно позировала на пляже в бикини. Знаменитость похвасталась идеальными формами, плоским животиком и длинными стройными ножками.
"Без фильтров и мейка", — отметила она.
Поклонники оценили природную красоту Ани в комментариях.
- Роскошные ноги, Аня! Нереально красиво выглядишь
- Красивая, хрупкая!!! Глаз не отвести
- У вас очень красивая фигура
- Как всегда
Напомним, ранее Анна Ризатдинова в купальнике понежилась в бассейне. Спортсменка поделилась снимком с отдыха.