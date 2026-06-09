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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
252
Время на прочтение
1 мин

Анна Ризатдинова наделала горячих фото в купальнике на фоне моря и засветила пышный бюст

Гимнастка показала, как проводит время в Одессе.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова наделала горячих фото в купальнике.

Спортсменка поехала в Одессу. Знаменитость уже активно делится кадрами из своего путешествия в Instagram. Конечно, без пляжных фото не обошлось. Анна попозировала на фоне моря. Гимнастка примерила два купальника. Первый был ярким с довольно пикантным вырезом в декольте, который подчеркнул пышный бюст спортсменки.

Анна Ризатдинова в Одессе / © instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова в Одессе / © instagram.com/anna_rizatdinova

Второй купальник знаменитости был более сдержанный. В частности, купальный наряд был черного цвета и с золотистым украшением на шее. Купальник подчеркнул стройную и подтянутую фигуру Анны Ризатдиновой.

Анна Ризатдинова в Одессе / © instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова в Одессе / © instagram.com/anna_rizatdinova

Конечно же, гимнастка не только позировала на фоне моря. Спортсменка также прогуливалась по улицам Одессы и любовалась местной архитектурой. Кроме того, знаменитость посещала рестораны и наслаждалась вкусными блюдами.

Анна Ризатдинова в Одессе / © instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова в Одессе / © instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут показалась в купальнике на пляже. Знаменитость похвасталась стройными ножками и плоским животиком.

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Дата публикации
Количество просмотров
252
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