Анна Ризатдинова наделала горячих фото в купальнике на фоне моря и засветила пышный бюст

Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

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Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова наделала горячих фото в купальнике.

Спортсменка поехала в Одессу. Знаменитость уже активно делится кадрами из своего путешествия в Instagram. Конечно, без пляжных фото не обошлось. Анна попозировала на фоне моря. Гимнастка примерила два купальника. Первый был ярким с довольно пикантным вырезом в декольте, который подчеркнул пышный бюст спортсменки.

Анна Ризатдинова в Одессе / © instagram.com/anna_rizatdinova

Второй купальник знаменитости был более сдержанный. В частности, купальный наряд был черного цвета и с золотистым украшением на шее. Купальник подчеркнул стройную и подтянутую фигуру Анны Ризатдиновой.

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Анна Ризатдинова в Одессе / © instagram.com/anna_rizatdinova

Конечно же, гимнастка не только позировала на фоне моря. Спортсменка также прогуливалась по улицам Одессы и любовалась местной архитектурой. Кроме того, знаменитость посещала рестораны и наслаждалась вкусными блюдами.

Анна Ризатдинова в Одессе / © instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут показалась в купальнике на пляже. Знаменитость похвасталась стройными ножками и плоским животиком.

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