Анна Ризатдинова об отношениях с мамой, которая осталась в Крыму: "У нас одна фамилия, но мы разные люди"

Известная гимнастка призналась, что ей надоело всем говорить, что у нее все хорошо.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризадинова впервые расскажет об отношениях со своей мамой, которая осталась во временно оккупированном Крыму.

Откровенно о своей жизни гимнастка заговорит в новом сезоне программы ЖВЛ о знаменитостях – проект стартует 27 февраля в 11:00 на телеканале "1+1 Украина". Как призналась Ризатдинова, ей надоело всем говорить, что у нее все в порядке:

"Я очень устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому сегодня я буду максимально откровенной. Я счастлива? Нет. Мне 29 лет, и за все это время у меня ни одного дня не было семьи. Моя мама осталась во временно оккупированном Крыму, и у меня каждый день в голове вопрос: "Как так произошло, что ты до сих пор там?". Да, у нас одна фамилия, но мы разные люди", – призналась спортсменка.

Анна Ризадинова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Кроме Ризатдиновой героями первого выпуска нового сезона ЖВЛ станут: парамедик Марьяна Мамонова, которую за несколько дней до рождения ребенка освободили из российского плена, известный певец и хитмейкер Артем Пивоваров, который поделится рассказом о самых сложных концертах в его жизни, а также актер Тарас Цымбалюк, который эксклюзивно расскажет о новых отношениях с экс-участницей шоу о любви.

Артем Пивоваров

В эксклюзивном сюжете ведущий Алексей Суханов расскажет о том, как его приняли в семье ведущих 1+1. Алексей прокомментирует старт нового ток-шоу "Говорит вся страна" на канале "1+1 Украина" и откроет занавес личной жизни.

Также эксклюзивно для ЖВЛ ситуацию по разводу известной блогерши Алины Шаманской и украинского режиссера и продюсера Руслана Ханумака прокомментировала другая блогерша Анна Алхим, которую подписчики называют разлучницей. Что ответила звезда на такие упреки, смотрите в эфире ЖВЛ.

Ведущими нового сезона ЖВЛ стали ведущий канала 1+1 Тимур Мирошниченко и певица Вера Кекелия.

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