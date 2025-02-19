Анна Ризатдинова ошеломила заявлением о романе с участником "Танцев со звездами" Мельником

Также спортсменка рассказала о романтических отношениях с мужчинами после разрыва с Александром Онищенко.

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая ранее заговорила о маме в Крыму, раскрыла правду о романе с футболистом Сергеем Мельником.

Знаменитость принимала участие в проекте "Танцы со звездами" в 2019 году, а спортсмен — в 2020-м. Тем не менее, паре представилась возможность вместе станцевать на паркете. В 2020 году гимнастка и футболист начали активно рассказывать о своих романтических отношениях. Однако в интервью на YouTube-канале Марички Падалко Ризатдинова заявила, что на самом деле никакого романа между ними не было, а все это была лишь выдуманная история.

"Сергей Мельник… Нет! Это не было по-настоящему, могу сказать так. Мы классно танцевали, мы очень классно прожили какой-то определенный момент, но нет!" – заверила спортсменка.

Анна Ризатдинова и Сергей Мельник / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Анна Ризатдинова также добавила, что с ее партером на "Танцах со звездами", хореографом Александром Прохоровым, у нее тоже не было отношений. В частности, они лишь дружили: "Саня Прохоров, это мой партнер по танцам. Нет, с Саней у меня тоже классные отношения, но дружеские".

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Гимнастка добавила, что после разрыва с олигархом Александром Онищенко пыталась построить личную жизнь, однако отношения не складывались. По словам Ризатдиновой, это все потому, что ей просто еще не встретился именно ее человек.

"Были отношения с мужчинами (после разрыва с Онищенко – прим. ред.), но могу сказать, что пока это не этот человек, который мне нужен", — добавила спортсменка.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Напомним, ранее Анна Ризатдинова рассказала, как проблемы со здоровьем заставили ее вернуться в Украину во время войны. Знаменитость объяснила, почему не могла находиться в Испании.

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