Анна Ризатдинова откровенно рассказала о неудачных свиданиях и почему не складывается с мужчинами

Анна Ризатдинова / © пресслужба каналу "1+1"

Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова откровенно рассказала о трудностях в личной жизни после разрыва с отцом своего сына — бывшим нардепом Александром Онищенко.

Уже более шести лет спортсменка остается в статусе холостячки. За это время, признается Анна, она неоднократно пыталась построить новые отношения, однако столкнулась с внутренним истощением и разочарованиями. Ризатдинова рассказала проекту «Сплетни большого города», что активная «охота» на любовь не позволяла наслаждаться моментом. Сейчас звезда изменила подход и больше не пытается ускорить события.

«Ты тратишь на это действительно много энергии и потом разочаровываешься, если познакомилась с человеком, а он не соответствует твоим определенным характеристикам. После психолога я поняла, что этого точно не надо делать. Но я реально открыта. Если раньше я пыталась как-то притянуть это, то сейчас я с доверием: я знаю, что мой человек меня найдет. Он, возможно, еще что-то прорабатывает, и мы в один день просто встретимся», — подчеркнула гимнастка.

Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

К слову, одно из последних свиданий оставило после себя неприятный осадок. Как призналась Анна, она почувствовала, что мужчина был заинтересован не в ней как в человеке, а в ее статусе. Поэтому причиной неудачного начала романа она считает попытки со стороны мужчины получить ее как «трофей». В то же время призер также не скрывает, что для нее важно, чтобы будущий партнер был самореализованным.

«Было сильное разочарование. Мне показалось, что для многих я — просто трофей. Пригласить на свидание, написать в соцсетях, показать кому-то, что со мной олимпийский призер. Когда ты достигал результата, жертвовал, ставил цели — у тебя требования к жизни на олимпийском уровне. И такие же требования будут к мужчине. Если ему за 30 и он не знает, чего хочет от жизни, мне как человеку, который ставит цели и достигает их, будет очень сложно. Мне интересно общаться на равных с тем, кто реализован», — подытожила спортсменка.

