Анна Ризатдинова показалась под капельницей и пожаловалась на ужасную потерю сил

Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Реклама

Украинская гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова напугала поклонников откровенными признаниями.

В своих Instagram-сторис спортсменка показала фото из-под капельницы и рассказала, что в последнее время чувствует себя крайне истощенной. По словам Ризатдиновой, она почти месяц борется с полным отсутствием сил, энергии и мотивации.

"Нет вдохновения, нет смыслов, все потерялось… Полностью потерян смысл жизни", — написала звезда.

Реклама

Сторис Анны Ризатдиновой / © instagram.com/anna_rizatdinova

Гимнастка поделилась, что перепробовала множество способов восстановиться — от йоги, медитаций и терапии до сна, кино и даже ретрита. Однако ничего не помогло.

"Я всегда привыкла быть сильной, но сейчас что-то конкретно выбило меня", — призналась спортсменка.

В то же время Анна отметила, что вспомнила, как выходила из подобных состояний перед Олимпиадой. Она подчеркнула, что главное — это найти гармонию с собой и восстановить контакт с собственным "я".

Сторис Анны Ризатдиновой / © instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, недавно Анна Ризатдинова растрогала танцем с 7-летним сыном под хит Jerry Heil. Гимнастка вместе с малышом повторила популярный челлендж, а певица оценила их выступление.