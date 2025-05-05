Анна Ризатдинова рассекретила, сколько зарабатывает в месяц и куда тратит средства

Анна Ризатдинова

Реклама

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова рассекретила, сколько денег зарабатывает в месяц и на что в основном их тратит.

У спортсменки есть школа гимнастики. Также средства гимнастке приносит реклама в социальных сетях. Анна Ризатдинова в интервью Славе Демину говорит, что в месяц ее заработок составляет около 5 тысяч долларов. Правда, это не стабильно. В какой-то месяц у Ризатдиновой получается больше заработать, а иногда — меньше.

"В месяц зарабатываю около 5 тысяч долларов. Есть реклама в соцсетях. В месяц получается по-разному. Есть куча рекламы, что я уже не могу это снимать, бывает, что ее вообще нет", — говорит гимнастка.

Реклама

Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова тратит средства на себя с сыном. Больше всего денег у спортсменки уходит на процедуры красоты. Также она может купить какую-то одежду, обязательно устраивает развлечения с сыном. Кроме того, знаменитость за свой счет поддерживает школу гимнастики. Когда нужно что-то приобрести, то Ризатдинова делает это за свои деньги. Хотя бухгалтер уверяет гимнастку, что так не стоит делать, но ей так легче.

"Конечно, я могу что-то себе купить, в основном, это одежда. Но ковра (в школе гимнастики — прим. ред.) не хватает — я докуплю. Три колонки не хватает, а она одна стоит 8 тысяч гривен. Мой бухгалтер говорит, что так нельзя. Нужно заработать и с этого направить деньги, а я не такая. Для меня с сыном две тысячи долларов — это так, не шиковать. Трачу на продукты, с сыном сходить в кино, одежда, спортивные кружки. А у меня много идет на косметологов, массажи, на психолога много трачу, волосы", — поделилась спортсменка.

Напомним, ранее Анна Ризатдинова объяснила, почему не открыла школу гимнастики за границей. Также знаменитость рассказала, какая стоимость занятий в ее школе.