Анна Ризатдинова рассказала, как до войны выучила украинский и что повлияло на ее решение

Украинская гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова, которая ранее высказалась о бывшем избраннике-олигархе, рассказала, как еще до начала полномасштабной войны выучила украинский язык и что повлияло на его решение.

Спортсменка выросла в русскоязычной среде. Поэтому именно на этом языке она и общалась, а вот украинский почти не использовал. Однако на проекте "Танцы со звездами, где Ризатдинова принимала участие в 2019 году, гимнастка столкнулась с проблемой. Дело в том, что шоу было полностью украиноязычным. Тем временем у Анны возникали с этим проблемы. Когда ее коллегам было достаточно несколько часов для записи "дневника", у нее на это уходило 5-6. Гимнастка в интервью на YouTube-канале Марички Падалко признается, что ее это очень раздражало.

Анна Ризатдинова / Фото: YouTube-канал Марічка

"Я из Крыма. Еще в 2019 году я не разговаривала на украинском языке. Это правда. Я помню, дневники "Танцев со звездами" мы записывали… Коллеги записали за час и пошли тренироваться. Вся съемочная команда знала: Ризатдинова — это на часов 5-6. Мы сначала мои мысли на русском складывали. Дальше мне говорили, как это будет на украинском. Я это переписывала на украинском. Там были ошибки, это был ужас! – поделилась спортсменка.

После завершения "Танцев со звездами" Анна Ризатдинова серьезно взялась за изучение украинского языка. Знаменитость нашла себе преподавателя, с которым работала полгода. Изучение украинского языка гимнастке давалось сложно, однако она это сделал и очень гордится собой.

Анна Ризатдинова / Фото: YouTube-канал Марічка

"Я работала. Я полгода работала с преподавателем именно украинского языка. Это было невероятно тяжело. Это было после "Танцев". Меня раздражало просто, что мне это мешает. И я пошла, и я выучила его. Я этим очень горжусь", — добавила спортсменка.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Напомним, недавно Анна Ризатдинова рассказала, как отношения с олигархом испортили ей репутацию. Также гимнастка призналась, что ее угнетало во время романа с Александром Онищенко.

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