Анна Ризатдинова рассказала о своих последних отношениях и почему они не сложились

Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова, которая ранее рассекретила свои заработки, рассказала о последних отношениях и объяснила, почему они не сложились.

В течение четырех лет спортсменка встречалась с бойфрендом, однако летом 2023-го объявила об их разрыве. Гимнастка в интервью Славе Демину говорит, что их союз не выдержал проверки на крепость. В частности, Ризатдинова во время полномасштабной войны уехала с сыном за границу, а мужчина остался в Украине. Влюбленные не смогли строить отношения на расстоянии.

"Были отношения, но они были на расстоянии. Я, думаю, вот это нам как-то помешало. Мы долго были вместе, где-то четыре года. Имени назвать не могу. Мы не жили вместе, это были такие странные отношения. Я была за границей, когда началась война, а он в Украине", - говорит спортсменка.

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Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова делится, что между ними действительно была взаимная любовь. Пара тоже не сразу поставила точку в отношениях. Когда гимнастка вернулась в Украину, они попробовали все наладить, однако, по словам спортсменки, обстоятельства помешали им это сделать.

"Когда я вернулась, мы еще были в отношениях, мы пытались, но уже было очень сложно что-то склеить. Я думаю, что как-то обстоятельства нам помешали. Это была взаимная любовь, это очень классный парень, но, мне кажется, обстоятельства помешали нам быть вместе", - говорит гимнастка.

Напомним, недавно Анна Ризатдинова удивила заявлением о романе с участником "Танцев со звездами", футболистом Сергеем Мельником. Гимнастка раскрыла правду об их отношениях.