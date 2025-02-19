Анна Ризатдинова удивила, как из-за проблем со здоровьем во время войны вернулась в Украину

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова, которая ранее высказалась о бывшем возлюбленном-олигархе Александре Онищенко, удивила, как проблемы со здоровьем заставили ее во время войны вернуться в Украину.

С началом полномасштабного российского вторжения гимнастка уехала из Киева за границу. Спортсменка остановилась в Испании. Как рассказала знаменитость в интервью на YouTube-канале Марички Падалко, сын за границей чувствовал себя отлично, а вот ее физическое и моральное здоровье ухудшалось. Сначала Ризатдинова считала, что это депрессивное состояние, вызванное стрессом. Однако со временем спортсменке не становилось лучше. Через год проживания в Испании гимнастка собрала вещи и вернулась в Киев.

Маричка Падалко и Анна Ризатдинова / Фото: YouTube-канал Марічка

"Где-то год, плюс-минус, я уже не помню точно, я просто чувствовала себя плохо. Физически, морально, у меня начались какие-то проблемы со здоровьем, с кожей. Мне кажется, голова, тело, все мне как-то говорило, что это не твое место. Сначала я думала, это просто из-за волнения за свою страну. Думала, это просто состояние такой депрессии. Потом поняла, что ребенку хорошо, а мне все хуже и хуже. Я просто в какой-то момент перестала слушать друзей, родственников. Просто взяла, собрала вещи и переехала в Киев", - призналась Ризатдинова.

Гимнастка говорит, что, конечно, волновалась за сына, и ей было страшно, ведь в Украине идет война. Однако после возращение в Киев Анне сразу стало лучше. Улучшилось и физическое, и ментальное состояние знаменитости. Ризатдинова говорит, что в Испании ходила к врачам и сдавала разные анализы, но проблемы со здоровьем перестали ее беспокоить именно в Украине.

Анна Ризатдинова / Фото: YouTube-канал Марічка

"Я знала, что опасно, знала, что страшно. Я все это знала. У меня маленький сын. Мне было страшно, но, опять же, я просто решила это сделать. Я переехала, и мое ментальное, физическое здоровье, все вернулось к нормальному состоянию. Я ходила там к врачам, анализы сдавала, что только не делала. Я вернулась, и тело мне сказало: "Спасибо, Аня, это твое место", - поделилась знаменитость.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Напомним, ранее Анна Ризатдинова заговорила о маме в Крыму. Гимнастка призналась, поддерживает ли с ней связь.

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