Анна Ризатдинова удивила, как из-за профессионального спорта у нее не складывается личная жизнь

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая ранее раскрыла причину возвращения в Украину во время войны, призналась, почему из-за профессиональной спортивной карьеры не может наладить личную жизнь.

Спортсменка с раннего детства занимается гимнастикой. Упорный труд дал Анне свои плоды. Знаменитость завоевала и не одну медаль, вместе с бронзой на Олимпийских играх. Однако это не прошло бесследно, о чем гимнастка рассказала в интервью на YouTube-канале Марички Падалко. С детства Ризатдинова росла с установками в голове, что ничего не имеет значения, кроме медалей. Поэтому она работает с психологами и наставниками, чтобы искоренить это.

"Я сейчас прохожу постоянно какие-то сессии. Я работаю то с психологом, то с наставниками. Не потому, что я хочу разобраться в себе. Мне, вот на мой возраст, я понимаю, что очень много каких-то моментов, которые у меня в голове, какие немножко мешают мне жить…Все было сосредоточено на олимпийской медали, это главная цель. А какое мое состояние, как мне больно, как мне тяжело, как я уже не могу или еще что-то – это было вот там, знаешь, позади. Сейчас я возвращаюсь к этим моментам, вот именно детства, юности, и я прорабатываю это все", - призналась спортсменка.

Анна Ризатдинова / Фото: YouTube-канал Марічка

Анна Ризатдинова также говорит, что из-за профессионального спорта у нее не складывается личная жизнь. В частности, спортсменка с детства жила с установками, что мужчины ей не нужны и только мешают. Гимнастка была убеждена, что отсутствие личной жизни – это расплата за олимпийскую медаль. То же касается и подруг. По словам гимнастки, близкие люди ей были не нужны, ведь она была убеждена, что они будут только мешать. Теперь это все она прорабатывает с психологом.

"Ты не представляешь, сколько в голове просто каких-то таких моментов, например, что моя оплата за олимпийскую медаль – это моя личная жизнь. Вот я себе это в голове поставила такую, можно сказать, установку. И я в нее поверила и с этим жила. Медаль — это как расплата за отсутствие личной жизни. Мужчины — это плохо, они мне не нужны, не надо ко мне подходить, вы мне будете мешать. Подруг нет, я так решила, что подруг нет, все, не дружите со мной. Они были, но их было очень мало", - поделилась спортсменка.

Анна Ризатдинова / Фото: YouTube-канал Марічка

Анна Ризатдинова также призналась, что с детства была уверена, что она должна упорно работать. В частности, ей постоянно повторял отец, что ничего легко не дается. Однако сейчас спортсменка дает себе другую установку. В частности, Ризатдинова убеждает себя, что у нее будет иначе, чем у отца, и что только она является режиссером своей жизни.

"Все из-за тяжелого труда, все в моей жизни я должна выбороть, у меня не бывает легко. Опять же, вернулась к детству, ага, это папа мне проговаривал все детство: "У Ризатдиновых не может быть все легко". На тот момент, ну хорошо, не может и не может, зато работаем, зато потом все хорошо. Сейчас я говорю, что у меня все легко. Вот у папы не знаю, а это моя жизнь, я режиссер своей жизни, и у меня все легко, потому что я этого заслуживаю", - добавила знаменитость.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Напомним, ранее Анна Ризатдинова высказалась о романе с футболистом Сергеем Мельником. Также гимнастка раскрыла, какие между ними на самом деле были чувства.

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