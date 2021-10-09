Анна Ризатдинова в боди раскованно потанцевала на камеру и засветила упругие ягодицы

Звезда показала эффектное видео.

Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова в который раз восхитила пользователей своим идеальным телом.

На странице в Instagram участница "Танцев со звездами" разместила видео, на котором раскованно танцует в боди и кроссовках. Спортсменка очаровала пластикой, стройной фигурой и упругими ягодицами.

"Как бы я не пыталась делать перерыв в тренировках, в итоге все дороги все равно ведут в зал! После 17 лет в гимнастике я почувствовала, что устала — больше не могла жить в сумасшедшем ритме "дом-тренировка-дом". Я никогда не уходила окончательно со спорта — вела мастер-классы по всему миру, чуть позже попала в "Танцы со звездами", где кайфовала от забытых нагрузок и, конечно, от новой себя. Для меня спорт — это постоянное движение. Спорт — это жизнь", — заявила звезда.

Со своей стороны, фолловеры сделали Анне ряд комплиментов: "Замечательно", "Эффектно и завораживающе", "Невероятно горячо и красиво".

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