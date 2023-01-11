Анна Ризатдинова в секси-комбинезоне засветила бюст и заговорила о новом возлюбленном

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова порадовала поклонников новым пикантным фото.

На странице в Instagram гимнастка разместила фотографию, на которой изображена в пикантном обтягивающем комбинезоне черного цвета с откровенным вырезом, несколько обнажившим бюст знаменитости.

Под фотографией Анна поделилась советами, как можно привести свою фигуру в порядок после новогоднего застолья. В частности, Ризатдинова советует нормализовать питание и восстановить двигательную активность.

Анна Ризатдинова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

"Вспоминаем об этом обещании после наступления Нового года делать утреннюю зарядку и немного усложняем задачу — без походов в спортзалы или фитнес-центры начинаем заниматься с индивидуальным "тренером" непосредственно дома. Современные мобильные программы позволяют в соответствии с уровнем подготовки выбрать программу тренировок и контролировать ее исполнение с помощью видеоподсказок (абсолютно бесплатно). Не забываем и об элементарной необходимости прогулок на свежем воздухе. Включите в свой рацион ежедневно 30 г клетчатки или 50 г отрубей. Это поможет вывести токсины. Реально работает!" – отметила гимнастка.

Кроме того, Анна, давая советы, как вернуть свою форму, заговорила и о личной жизни. Так, Ризатдинова отметила, что стоит утром натощак пить стакан теплой воды с лимоном и добавила, что такой привычке ее научил бойфренд:

"Каждое утро надо пить один стакан детокс-воды, если по простому — вода с лимоном. Мой молодой человек научил меня этой привычке. Если делать это каждый день, то вы почувствуете, как быстро наладится работа желудочно-кишечного тракта и активизируется метаболизм", — сказала знаменитость.

Напомним, что в июне прошлого года Анна Ризатдинова делилась, что ее сердце занято. Гимнастка пока не рассекречивает, кто именно ее покорил, однако призналась, что влюблена и очень счастлива.

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