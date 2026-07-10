Анна Ризатдинова восхитила фото с подросшим 8-летним сыном и как отдыхает с ним в Риме

Анна Ризадинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка Анна Ризатдинова отправилась на отдых в Италию вместе со своим 8-летним сыном Романом и поделилась атмосферными кадрами с путешествия.

Спортсменка показалась с мальчиком в Риме, где они прогуливались по историческим улицам, любовались архитектурой и наслаждались семейным досугом. Анна также призналась, что имеет родственную связь с Италией. Так, ее бабушка имела итальянские корни и именно в этом она видит причину, по которой «ее так тянет туда».

Звезда также рассказала, что бывала в Италии еще при профессиональной спортивной карьере, однако именно теперь смогла по-новому открыть для себя эту страну.

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«Есть города, которые просто красивы. А есть остающиеся с тобой надолго. Для меня таким стал Рим. Я была в Италии многократно еще во время спортивной карьеры. Выступала здесь, проводила много времени, знакомилась с культурой. Но сейчас я будто открыла ее заново. Здесь поражает не только архитектура или достопримечательности. Впечатляет отношение людей к жизни», — написала гимнастка.

Анна Ризатдинова с сыном / © instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Особенно Ризатдинову увлекает то, как местные относятся к повседневной жизни. Она рассказала, что итальянцы не гонятся по времени, а умеют наслаждаться каждым мгновением и обретать красоту даже в привычных вещах. Именно такая философия жизни, по мнению спортсменки, и делает эту страну особенной.

«Даже кофе для них — это не „to go“, а маленький ритуал. Возможно, именно поэтому Италия подарила миру столько великих художников. Здесь любовь к прекрасному чувствуется буквально во всем. Как вкус к красоте здесь прививают с самого детства. И теперь я точно знаю: в Рим стоит приехать хотя бы раз. Не только ради Колизея или Пантеона. А чтобы хотя бы на несколько дней научиться жить немного медленнее», — подытожила спортсменка.

Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова / © instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, Роман родился в отношениях Анны Ризадиновой с бывшим народным депутатом Александром Онищенко. Сейчас гимнастка самостоятельно воспитывает сына и не скрывает, что до сих пор мечтает встретить мужчину, с которым сможет построить счастливую семью.

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