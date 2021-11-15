Анна Ризатдинова вспомнила, как рожала сына: "Ждала полтора часа врачей"

Знаменитость родила сына в 2017 году.

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова рассказала, как прошли ее роды.

Знаменитость говорит, что очень хотела, чтобы у нее родилась девочка. Поэтому, когда она узнала, что беременна мальчиком, она растерялась. Кроме того, звезда очень волновалась.

"Всю беременность я пыталась подготовить себя к этому: читала книги о материнстве, посмотрела много лекций. Но это не помогало мне настроиться. Тогда я поняла — нужно просто довериться природе, слушать только свой внутренний голос", — поделилась спортсменка.

Анна вспоминает, что она должна была родить 1 ноября 2017 года, впрочем, мальчик появился на свет 12.

Сын Анны Ризатдиновой / instagram.com/anna_rizatdinova

"Мы с родителями гуляли по парку в Барселоне, как внезапно я почувствовала, что отошли воды. Мы сразу поехали в больницу. Это был выходной день и, как назло, полная сиеста. Нам пришлось ждать врачей еще полтора часа", — вспоминает знаменитость .

Впрочем, Анна уверяет, что роды были легкими и безболезненными.

"Это навсегда останется в моей памяти! Я его дождалась, услышала этот голосок и поняла: мой любимый человечек рядом!" – добавила звезда.

Анна Ризатдинова с сыном / instagram.com/anna_rizatdinova

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