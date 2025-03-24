Анна Сагайдачная честно ответила, почему отказалась выходить замуж за отца своей трехмесячной дочери

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная сделала признание о своей личной жизни.

Артистка обычно почти не рассказывает о своем возлюбленном, от которого в конце прошлого года родила дочь. Впрочем, на этот раз поделилась, что с загадочным предпринимателем, имя которого не раскрывает, они не женаты. Анна говорит, что на самом деле нынешний избранник уже ей делал предложение, но она приняла решение не узаконивать отношения. Звезда объяснила, что начала роман почти сразу после развода с бывшим Евгением Третьяком. Так что не спешила с третьим замужеством.

"Пока не замужем. Предложение я получила фактически сразу, когда мы познакомились. То есть я получила документ о разводе и мы начали встречаться. И он сразу мне сказал, что искал меня всю жизнь. А потом спросил, почему (не узаконить отношения – прим. ред.). А я только развелась", - ошеломила Сагайдачная в интервью Славе Демину.

Анна Сагайдачная с избранником / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

По словам актрисы, уже после появления у нее с возлюбленным дочери она все же готова пойти в ЗАГС, но при условии, что будет небольшая свадьба. И добавила, что уже точно не откажется пойти под венец, когда избранник ей в второй раз сделает предложение.

"К замужеству, думаю, готова. Но не представляю в каком это должно быть формате. Мне не хотелось, чтобы это было что-то большое, но и не хочется просто так пойти (расписаться – прим. ред.). Хочется, чтобы это было событие, пусть и с ближайшими", — объяснила Анна.

Напомним, недавно ведущая Саломия Витвицкая призналась, когда выйдет замуж за своего жениха, который ей сделал предложение.

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