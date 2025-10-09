Анна Сагайдачная очаровала фото с подросшей дочкой и поздравила ее с важным событием

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Реклама

Украинская актриса Анна Сагайдачная, звезда сериала "Крепостная", порадовала поклонников новыми семейными фотографиями.

36-летняя звезда показала, как изменилась ее маленькая дочь Мира. На фотографиях актриса предстает вместе с дочкой и старшим сыном Тимуром. Вся семья собралась, чтобы отметить маленький, но важный праздник в жизни девочки. Оказывается, дочери звезды исполнилось 10 месяцев. На розовом тортике была надпись: "Сладкие 10 месяцев", а сама Анна добавила нежную подпись.

"Мируся. Сладкие 10 месяцев", — тепло отметила звездная мама в Instagram.

Реклама

На фотографиях заметно, как старший брат Тимур ласково обнимает сестренку. Маленькая Мира сидит у него на руках, мило улыбаясь.

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Дети Анны Сагайдачной / © instagram.com/annasagaidachnaya

Кадры не оставили равнодушными поклонников знаменитости. Фанаты засыпали семью теплыми словами. Юзеры желали детям поздравления и искренние пожелания на будущее:

Они оба такие красивые и милые!

Поздравляем, крепкого здоровья, счастливого детства и сказочного настроения.

Они так похожи на вас! Поздравляю дочь!

Напомним, недавно телеведущий Андрей Бедняков растрогал поклонников эмоциональным постом о своем 3-летнем сыне. Знаменитость также намекнул, что мечтает стать отцом еще раз.