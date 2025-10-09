- Дата публикации
Анна Сагайдачная очаровала фото с подросшей дочкой и поздравила ее с важным событием
Артистка показала нежные фотографии с обоими своими детками.
Украинская актриса Анна Сагайдачная, звезда сериала "Крепостная", порадовала поклонников новыми семейными фотографиями.
36-летняя звезда показала, как изменилась ее маленькая дочь Мира. На фотографиях актриса предстает вместе с дочкой и старшим сыном Тимуром. Вся семья собралась, чтобы отметить маленький, но важный праздник в жизни девочки. Оказывается, дочери звезды исполнилось 10 месяцев. На розовом тортике была надпись: "Сладкие 10 месяцев", а сама Анна добавила нежную подпись.
"Мируся. Сладкие 10 месяцев", — тепло отметила звездная мама в Instagram.
На фотографиях заметно, как старший брат Тимур ласково обнимает сестренку. Маленькая Мира сидит у него на руках, мило улыбаясь.
Кадры не оставили равнодушными поклонников знаменитости. Фанаты засыпали семью теплыми словами. Юзеры желали детям поздравления и искренние пожелания на будущее:
Они оба такие красивые и милые!
Поздравляем, крепкого здоровья, счастливого детства и сказочного настроения.
Они так похожи на вас! Поздравляю дочь!
Напомним, недавно телеведущий Андрей Бедняков растрогал поклонников эмоциональным постом о своем 3-летнем сыне. Знаменитость также намекнул, что мечтает стать отцом еще раз.