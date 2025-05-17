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Анна Сагайдачная окрестила 5-месячную дочь и показала фото с таинства
Анна Сагайдачная сообщила об особом событии в семье.
Украинская актриса Анна Сагайдчная окрестила 5-месячную дочь.
Об особом событии в семье знаменитость сообщила в Instagram-stories. В частности, артиста опубликовала кадры с церкви. На ролике видно, как происходит таинство крещения. Для маленькой дочери, одетой в белое платье, актриса пригласила одну пару крестных родителей.
"Сегодня (17 мая – прим. ред.) окрестили дочурку! Не терпится вам все показать и наконец-то поделиться именем дочери", - поделилась актриса.
Сейчас Анна Сайгайдачная пока что не спешит рассекречивать, как назвала дочь. Однако артистка пообещала в ближайшее время это сделать, а также показать еще большее фото с таинства.
Вместо этого знаменитость поделилась, как они празднуют крестины. Актриса в одном из ресторанов Киева собрала самых близких и родных, с которыми и разделила этот особый день.
Напомним, недавно шеф-повар Лиза Глинская окрестила дочерей-двойняшек. Кулинарная блогерша также уже показала фото с таинства.