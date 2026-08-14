Анна Сагайдачная осуществила фантазийную мечту своего 7-летнего сына и привлекла к этому процессу младших детей

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

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Украинская актриса Анна Сагайдачная порадовала поклонников снимками с тремя детьми, показав сыновей Тимура и Энея, а также дочь Миру во время необычной фотосессии.

Звездная мама устроила для малышей особенную фотосессию прямо на зеленом лугу. В кадре Анна предстала вместе со всеми тремя детьми. Компанию семье составили пушистые кролики. Именно они придали фотографиям еще больше очарования. Особую атмосферу съемке придали природа и непринужденное поведение малышей.

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«Сколько зайчат на фото? Вот такая удивительная красота неожиданно с нами произошла», — подписала снимки Анна Сагайдачная.

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Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Актриса также рассказала, что такая фотосессия была мечтой ее старшего сына Тимура. Поэтому на этот раз желание мальчика превратилось в семейное приключение, к которому присоединились мама, дети и пушистые модели.

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Дети Анны Сагайдачной / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

На милых фотографиях Тимур, Мира и Эней позировали рядом с кроликами, а Анна наслаждалась моментом вместе с детьми. После такой фотосессии в семье, похоже, может появиться еще одно желание — завести пушистого питомца дома.

Напомним, недавно Анна Сагайдачная похвасталась отдыхом в Карпатах вместе с тремя детьми.

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