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- Гламур
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Анна Сагайдачная перестала скрывать лицо дочери и удивила их сходством на фото
Актриса показала совместные прогулки с семьей.
Украинская актриса, звезда сериала "Крепотсная" Анна Сагайдачная впервые за долгое время показала свою дочь, которая родилась в конце прошлого года.
В своем фотоблоге артистка довольно часто радует фанатов фотографиями со своих дней материнства. И если сына Тимура она полностью показывает, то фото с дочкой публиковала с осторожностью. Однако так было до недавних пор. На этот раз Сагайдачная полностью показала кроху во время их прогулок.
Тем не менее, имя девочки остается загадкой. Актриса пообещала рассекретить его сразу после крестин. А пока просто восхитила серией нежных весенних фото с малышкой на руках и выразила свои опасения относительно будущего маленьких украинцев.
"Какое будущее ждет моих детей? Страшные времена, страшные события… Так хочется оградить их от всей беды, так хочется научить любить, дружить, помогать, не завидовать, лелеять свое и не желать чужого", — написала звезда.
В свою очередь, в комментариях подписчики уже высказались о семейных фото и написали, что дочь похожа на свою звездную маму.
Так хочется, чтобы у наших детей было все хорошо
Какие вы красивые! Доченька похожа на Вас
Всё будет хорошо! Давайте будем в это верить
Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала свою младшую дочь Соню. Девочка на камеру продемонстрировала свои знания с иностранного языка.