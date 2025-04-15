Анна Сагайдачная перестала скрывать лицо дочери и удивила их сходством на фото

Анна Сагайдачная с дочерью / © instagram.com/annasagaidachnaya

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Украинская актриса, звезда сериала "Крепотсная" Анна Сагайдачная впервые за долгое время показала свою дочь, которая родилась в конце прошлого года.

В своем фотоблоге артистка довольно часто радует фанатов фотографиями со своих дней материнства. И если сына Тимура она полностью показывает, то фото с дочкой публиковала с осторожностью. Однако так было до недавних пор. На этот раз Сагайдачная полностью показала кроху во время их прогулок.

Анна Сагайдачная с дочерью / © instagram.com/annasagaidachnaya

Сын Анны Сагайдачной / © instagram.com/annasagaidachnaya

Тем не менее, имя девочки остается загадкой. Актриса пообещала рассекретить его сразу после крестин. А пока просто восхитила серией нежных весенних фото с малышкой на руках и выразила свои опасения относительно будущего маленьких украинцев.

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"Какое будущее ждет моих детей? Страшные времена, страшные события… Так хочется оградить их от всей беды, так хочется научить любить, дружить, помогать, не завидовать, лелеять свое и не желать чужого", — написала звезда.

Анна Сагайдачная с дочерью / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с дочерью / © instagram.com/annasagaidachnaya

В свою очередь, в комментариях подписчики уже высказались о семейных фото и написали, что дочь похожа на свою звездную маму.

Так хочется, чтобы у наших детей было все хорошо

Какие вы красивые! Доченька похожа на Вас

Всё будет хорошо! Давайте будем в это верить

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала свою младшую дочь Соню. Девочка на камеру продемонстрировала свои знания с иностранного языка.