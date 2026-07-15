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Анна Сагайдачная похвасталась отдыхом в Карпатах сразу с тремя детьми
Артистка показала, как проходит ее летний отпуск.
Украинская актриса Анна Сагайдачная похвасталась летним отдыхом сразу с тремя детьми.
Артистка решила отдохнуть от городской суеты, поэтому собрала сыновей и дочь и отправилась в отпуск. Актриса не стала ехать за границу, а выбрала Карпаты, а именно Буковель. В своем Instagram Анна Сагайдачная активно делится фото с их отдыха.
Семейство охотно наслаждается плаванием в бассейне под открытым небом, где перед ними открывается просто невероятный горный пейзаж. Конечно, сложно удержаться, чтобы не наделать атмосферных фотографий в таком сказочном месте.
Кроме того, актриса отвела детей в аквапарк. Правда, развлекался по полной там только старший сын, ведь младшие дети знаменитости еще слишком маленькие.
Также Анна Сагайдачная не отказывает себе в лакомствах. Актриса с детьми охотно наслаждается мороженым — именно то, что нужно в такие жаркие дни.
Отметим, Анна Сагайдачная воспитывает троих детей. Актриса родила сына Тимура в браке с Евгением Третьяком. Сейчас знаменитость находится в отношениях с мужчиной, которого тщательно скрывает. От него артистка родила дочь Миру и сына Энея.
Напомним, недавно певица Вера Кекелия рассекретила летний отпуск с двумя сыновьями. Артистка вместе с детьми отправилась за границу.