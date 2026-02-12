Анна Сагайдачная показала 6-летнего сына у хирурга и рассказала о травме: "Два шва на подбородке"

Анна Сагайдачная с сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная показалась с сыном в больнице и встревожила фанов.

Звездная мама сообщила о неприятном инциденте с ее шестилетним сыном Тимофеем, который накануне получил травму. В фотоблоге артистка опубликовала снимки, на которых врач-хирург зашивает мальчику подбородок. Как объяснила Анна, ребенок упал на плитку в помещении, сильно ударился и получил глубокую рану. Из-за этого Тимофею пришлось наложить два шва.

«Вечер пошел не по плану. Будьте очень осторожны не только на улицах, но и в помещениях, где везде плитка. Два шва на подбородке», — поделилась Сагайдачная.

Сын Анны Сагайдачной / © instagram.com/annasagaidachnaya

Актриса отметила поклонникам, что в период непогоды следует быть максимально внимательными не только на дорогах или скользких тротуарах, но и в помещениях, где пол может быть опасным из-за покрытия.

К счастью, медики оперативно оказали помощь, и сейчас состояние мальчика, вероятно, стабильное. Впрочем, некоторое время Тимофей будет носить швы и проходить восстановление.

