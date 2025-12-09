Анна Сагайдачная показала дочь-красавицу и растрогала поздравлением с ее первым днем рождения

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная сообщила о важном празднике в ее семье.

Дочери артистки - Мире - 9 декабря исполняется годик. Знаменитость в своем Instagram уже трогательно поздравила девочку с первым днем рождения. Хотя дочь Анны Сагайдачной еще совсем маленькая, но актриса все же посвятила ей пост. Артистка призналась, что мечтала стать мамой дочери много лет. И Мира осуществила ее желание, за что она ей благодарна.

"Мирочке один годик", - поделилась актриса.

Анна Сагайдачная не будет устраивать шумных вечеринок. Актриса будет праздновать день рождения Миры в кругу родных и близких. Тем не менее, знаменитость приобрела для дочери яркое розовое платье, чтобы маленькая девочка выглядела как принцесса.

Анна Сагайдачная с дочерью / © instagram.com/annasagaidachnaya

Отметим, Анна Сагайдачная родила дочь Миру от возлюбленного, которого она тщательно скрывает. От первого брака у артистки также есть сын Тимур.

