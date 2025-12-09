- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
Анна Сагайдачная показала дочь-красавицу и растрогала поздравлением с ее первым днем рождения
В семье артистки особенный праздник.
Украинская актриса Анна Сагайдачная сообщила о важном празднике в ее семье.
Дочери артистки - Мире - 9 декабря исполняется годик. Знаменитость в своем Instagram уже трогательно поздравила девочку с первым днем рождения. Хотя дочь Анны Сагайдачной еще совсем маленькая, но актриса все же посвятила ей пост. Артистка призналась, что мечтала стать мамой дочери много лет. И Мира осуществила ее желание, за что она ей благодарна.
"Мирочке один годик", - поделилась актриса.
Анна Сагайдачная не будет устраивать шумных вечеринок. Актриса будет праздновать день рождения Миры в кругу родных и близких. Тем не менее, знаменитость приобрела для дочери яркое розовое платье, чтобы маленькая девочка выглядела как принцесса.
Отметим, Анна Сагайдачная родила дочь Миру от возлюбленного, которого она тщательно скрывает. От первого брака у артистки также есть сын Тимур.
Напомним, недавно Анну Сагайдачную заподозрили в третьей беременности. Актриса уже призналась, действительно ли находится в положении.