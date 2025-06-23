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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1168
Время на прочтение
1 мин

Анна Сагайдачная показала, как во время обстрела Киева пряталась с маленькой дочкой от громких взрывов

Анна Сагайдачная показала, как для ее семьи прошла ужасная ночь на 23 июня, когда оккупанты обстреливали Киев.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Анна Сагайдачная

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная показала, как во время обстрела Киева пряталась с маленькой дочкой от громких взрывов.

В ночь на 23 июня страна-агрессор Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину. Большинство вражеских снарядов было выпущено по Киеву. Анна Сагайдачная не пренебрегала правилами безопасности, а пряталась в безопасном месте. Тем не менее, артистка слышала громкие взрывы.

В этот момент напуганная знаменитость успокаивала полугодовалую дочь, которая начинала плакать. Актриса говорит, что оккупанты совершают ужасные преступления. Тем временем украинцам приходится жить в реалиях, когда не знаешь, наступит ли утро.

Пост Анны Сагайдачной / © instagram.com/annasagaidachnaya

Пост Анны Сагайдачной / © instagram.com/annasagaidachnaya

"Еще одна ночь...Просто рулетка...Мои искренние соболезнования всем погибшим и пострадавшим", - написала актриса.

Напомним, блогер Миша Лебига во время обстрела Киева оказался в эпицентре громких взрывов. Как впоследствии оказалось, он случайно снял на видео вражеский "прилет".

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Дата публикации
Количество просмотров
1168
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