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Анна Сагайдачная показала, как во время обстрела Киева пряталась с маленькой дочкой от громких взрывов
Анна Сагайдачная показала, как для ее семьи прошла ужасная ночь на 23 июня, когда оккупанты обстреливали Киев.
Украинская актриса Анна Сагайдачная показала, как во время обстрела Киева пряталась с маленькой дочкой от громких взрывов.
В ночь на 23 июня страна-агрессор Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину. Большинство вражеских снарядов было выпущено по Киеву. Анна Сагайдачная не пренебрегала правилами безопасности, а пряталась в безопасном месте. Тем не менее, артистка слышала громкие взрывы.
В этот момент напуганная знаменитость успокаивала полугодовалую дочь, которая начинала плакать. Актриса говорит, что оккупанты совершают ужасные преступления. Тем временем украинцам приходится жить в реалиях, когда не знаешь, наступит ли утро.
"Еще одна ночь...Просто рулетка...Мои искренние соболезнования всем погибшим и пострадавшим", - написала актриса.
Напомним, блогер Миша Лебига во время обстрела Киева оказался в эпицентре громких взрывов. Как впоследствии оказалось, он случайно снял на видео вражеский "прилет".