Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

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Украинская актриса Анна Сагайдачная показала, как во время обстрела Киева пряталась с маленькой дочкой от громких взрывов.

В ночь на 23 июня страна-агрессор Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину. Большинство вражеских снарядов было выпущено по Киеву. Анна Сагайдачная не пренебрегала правилами безопасности, а пряталась в безопасном месте. Тем не менее, артистка слышала громкие взрывы.

В этот момент напуганная знаменитость успокаивала полугодовалую дочь, которая начинала плакать. Актриса говорит, что оккупанты совершают ужасные преступления. Тем временем украинцам приходится жить в реалиях, когда не знаешь, наступит ли утро.

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Пост Анны Сагайдачной / © instagram.com/annasagaidachnaya

"Еще одна ночь...Просто рулетка...Мои искренние соболезнования всем погибшим и пострадавшим", - написала актриса.

Напомним, блогер Миша Лебига во время обстрела Киева оказался в эпицентре громких взрывов. Как впоследствии оказалось, он случайно снял на видео вражеский "прилет".