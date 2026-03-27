Анна Сагайдачная показала одномесячного сына и впервые рассекретила его необычное имя

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Реклама

Украинская актриса Анна Сагайдачная впервые рассекретила имя своего младшего сына.

Звездная мама сделала это в символический день, когда мальчику исполнился один месяц. Она заказала торт и вместе с тремя детьми задула свечу в кафе. Внимательные фаны сразу заметили, что на праздничном десерте было написано имя самого младшего сыночка актрисы — Эней. В посте в Instagram Анна выразила свою любовь малышу от имени всей семьи.

«Сегодня (26 марта — прим. ред.) младшему сыночку один месяц. Первый месяц, мой сладкий мальчик. Люблю тебя, мой сыночек. Мы тебя любим», — растрогала звезда.

Реклама

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

В комментариях поклонники разделили радость семьи артистки и не могли обойтись без упоминаний поэмы «Энеиды» Котляревского, где главным героем был Эней.

Был парень проворный и парень, хоть куда казак

Наши поздравления, пусть растет проворным и здоровым

Такое имя — как из легенды! Желаю маленькому Энею большой судьбы и счастливого детства

К слову, уже месяц как Анна Сагайдачная имеет статус многодетной мамы. Так, кроме Энея, актриса воспитывает дочь Миру, которую родила в декабре 2024 года, и старшего сына Тимофея от предыдущего брака. Отца двух младших детей звезда пока скрывает.

