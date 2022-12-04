Анна Сагайдачная показала сообщение от агрессивной россиянки: "Классическая счастливая женщина из раши"

Актриса Анна Сагайдачная показала, какие сообщения получает от неадекватной россиянки в своих соцсетях.

Во вторник в Instagram звезда "Крипосной" обнародовала переписку с жительницей РФ, которая набросилась на нее с критикой. Женщина, которая в профиле называет себя "счастливой мамой и любящей женой", обозвала Анну "проституткой" из-за того, что она занимается танцами на пилоне и заявила, что в Украине "все такие".

Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Классическая счастливая женщина и мама из раши", — прокомментировала Сагайдачная.

Кроме того, агрессивная путинистка заявила, что они в РФ продолжают жить, как жили до этого и им не нужна Европа. А также заявила, что актриса оказалась в кино "благодаря российскому кино".

Впрочем, Анна заметила, что россиянка не ошиблась, ведь для многих жителей РФ ничего не изменилось, потому что они и так никогда не были за границей и не видели ничего в этой жизни.

Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"И она действительно пишет правду. Для большинства россиян ничего не изменилось. Они, как не могли путешествовать и выезжать за границу своей страны, так и не будут ее иметь. И их дети в большинстве будут так жить — только в рамках своей страны. А весь мир для них будет всегда таким, как сказал дедушка *утин", — написала актриса.

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