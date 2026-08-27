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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Анна Сагайдачная показала своего 6-месячного сына с сестричкой и тронула обращением в особенный праздник

Энею исполнилось шесть месяцев.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Анна Сагайдачная

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Актриса Анна Сагайдачная поздравила младшего сына Энея с 6 месяцами и показала милые фото малыша со старшей сестренкой Мирой.

В семье артистки состоялся небольшой праздник. Эней отпраздновал полгода жизни. К этой особой дате мама подготовила символический сюрприз. Мальчику подарили сладкое украшение с любимым персонажем. На праздничном торте изобразили Капитошку из одноимённого мультфильма. Именно так нежно Сагайдачная называет своего сына.

«Мой Капитошка, 6 месяцев, мой Энеюшка. Моя бесконечная любовь», — написала многодетная мама.

Анна Сагайдачная с сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

На кадрах рядом с Энеем также можно увидеть его младшую сестричку Миру. Девочка помогала братику отмечать важную для него дату и даже приняла участие в задувании свечи на торте.

Кстати, Мира совсем не намного старше Энея — в декабре девочке исполнится два года. А вот старшего сына актрисы, семилетнего Тимура, на праздничных фото на этот раз нет.

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с детьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Дочь Анны Сагайдачной / © instagram.com/annasagaidachnaya

Дочь Анны Сагайдачной / © instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, недавно Анна Сагайдачная осуществила фантастическую мечту своего 7-летнего сына и привлекла к этому процессу младших детей.

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