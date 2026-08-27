- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
Анна Сагайдачная показала своего 6-месячного сына с сестричкой и тронула обращением в особенный праздник
Энею исполнилось шесть месяцев.
Актриса Анна Сагайдачная поздравила младшего сына Энея с 6 месяцами и показала милые фото малыша со старшей сестренкой Мирой.
В семье артистки состоялся небольшой праздник. Эней отпраздновал полгода жизни. К этой особой дате мама подготовила символический сюрприз. Мальчику подарили сладкое украшение с любимым персонажем. На праздничном торте изобразили Капитошку из одноимённого мультфильма. Именно так нежно Сагайдачная называет своего сына.
«Мой Капитошка, 6 месяцев, мой Энеюшка. Моя бесконечная любовь», — написала многодетная мама.
На кадрах рядом с Энеем также можно увидеть его младшую сестричку Миру. Девочка помогала братику отмечать важную для него дату и даже приняла участие в задувании свечи на торте.
Кстати, Мира совсем не намного старше Энея — в декабре девочке исполнится два года. А вот старшего сына актрисы, семилетнего Тимура, на праздничных фото на этот раз нет.
Напомним, недавно Анна Сагайдачная осуществила фантастическую мечту своего 7-летнего сына и привлекла к этому процессу младших детей.