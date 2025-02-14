Анна Сагайдачная показала своего загадочного мужа и их оригинальную валентинку

Украинская актриса Анна Сагайдачная впервые за долгое время показала своего мужа, от которого недавно родила дочь.

Артистка обычно держит личную жизнь за семью замками. Но по случаю Дня святого Валентина сделала исключение. Она опубликовала ряд фото с возлюбленным, где позирует в его объятиях во время фотосессии. Влюбленные выбрали луки, которые состояли из черных оттенков.

Анна Сагайдачная с избранником / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с избранником / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

На чувственных снимках Сагайдачная не показала лица мужа, но все же в праздничный день дала понять, что между ними бурлит настоящая любовь. В публикации она зацитировала Тараса Шевченко, где довольно патриотически заявила о чувствах:

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі - чужі люде,

Роблять лихо з вами…", — подписала романтические фото с загадочным избранником актриса.

Анна Сагайдачная с избранником / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Также Анна показала их особую валентинку. Для актрисы и ее возлюбленного ею стала дочь, имя которой они пока держат в секрете. Знаменитость в сторис опубликовала фото крохи и показала ее символический образ в День влюбленных. Девочка восхитила своим боди с надписью "Мой первый День святого Валентина".

Анна Сагайдачная с дочерью / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала сюрприз от мужа Валентина ко Дню влюбленных. Артистка попозировала с подарком в постели.

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