Анна Сагайдачная показала своего загадочного мужа и их оригинальную валентинку

Актриса патриотически выразила свои романтические чувства.
Украинская актриса Анна Сагайдачная впервые за долгое время показала своего мужа, от которого недавно родила дочь.
Артистка обычно держит личную жизнь за семью замками. Но по случаю Дня святого Валентина сделала исключение. Она опубликовала ряд фото с возлюбленным, где позирует в его объятиях во время фотосессии. Влюбленные выбрали луки, которые состояли из черных оттенков.
На чувственных снимках Сагайдачная не показала лица мужа, но все же в праздничный день дала понять, что между ними бурлит настоящая любовь. В публикации она зацитировала Тараса Шевченко, где довольно патриотически заявила о чувствах:
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами…", — подписала романтические фото с загадочным избранником актриса.
Также Анна показала их особую валентинку. Для актрисы и ее возлюбленного ею стала дочь, имя которой они пока держат в секрете. Знаменитость в сторис опубликовала фото крохи и показала ее символический образ в День влюбленных. Девочка восхитила своим боди с надписью "Мой первый День святого Валентина".
Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала сюрприз от мужа Валентина ко Дню влюбленных. Артистка попозировала с подарком в постели.
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