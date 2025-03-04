Анна Сагайдачная раскрыла, чем занимается ее нынешний муж и в каких отношениях осталась с бывшим

Украинская актриса Анна Сагайдачная впервые рассказала, чем занимается ее нынешний муж.

Артистка тщательно скрывает возлюбленного, от которого родила дочь. Знаменитость даже держит в секрете имя избранника. Однако в комментарии редакции сайта ТСН.ua Анна Сагайдачная приоткрыла занавес личной жизни. Актриса рассказала, что ее возлюбленный – частный предприниматель. Больше деталей знаменитость не может раскрыть, ведь не хочет встретиться со шквалом негатива.

"Мой избранник – частный предприниматель, больше ничего не могу сказать и не хочу. Сейчас уровень негатива просто зашкаливает, я это очень чувствую. И становится только хуже, к сожалению", – поделилась артистка.

Анна Сагайдачная с избранником / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Вместо этого Анна Сагайдачная рассказала об отношениях с бывшим мужем Евгением Третяком, с которым она развелась в 2023 году и воспитывает совместного сына. Паре после разрыва удалось сохранить дружеские отношения. Артистка говорит, что для нее важно, чтобы у ее сына с папой были отличные отношения. Так что бывшие договорились, что Тимур проводит время и с мамой, и с отцом одинаково. На алименты Сагайдачная не подавала.

"У моего сына прекрасный папа, и самое главное для меня — это их отношения. Мы договорились, Тима проводит время и с папой, и с мамой. На алименты не подавала", — отметила артистка.

Анна Сагайдачная с бывшим мужем / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, певица СолоХа сейчас тоже тщательно скрывает мужа. Артистка объяснила, почему не показывает своего возлюбленного.

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