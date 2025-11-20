Анна Сагайдачная раскрыла, в каких отношениях с экс-мужем после развода и как с ним воспитывает сына

Анна Сагайдачная с бывшим мужем / © instagram.com/annasagaidachnaya

Реклама

Украинская актриса Анна Сагайдачная рассказала, в каких отношениях находится с экс-мужем Евгением Третьяком, с которым воспитывает общего сына.

Артистка развелась в 2023 году. Тем не менее, с бывшим мужем знаменитость поддерживает связь, поскольку у них есть общий сын Тимур. Анна Сагайдачная в интервью Oboz.ua говорит, что общается с Евгением только в тех вопросах, которые касаются ребенка. Также бывшие супруги уже разделили родительские обязанности. Правда, актриса признается, что это удалось сделать не сразу.

"Наши диалоги ограничиваются вопросами только по Тимуру. Мы разделили родительские обязанности. Это не произошло сразу - процесс был долгим, но, слава Богу, сейчас все более-менее. Все-таки прошло два года", - делится знаменитость.

Реклама

Анна Сагайдачная с бывшим мужем и сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

В общем, актриса приобрела квартиру, что расположена рядом с домом ее бывшего мужа. Неделю Тимур живет с папой, а неделю - с мамой. У бывших супругов есть соответствующий график. Как говорит знаменитость, муж справляется с воспитанием сына.

"Мы сформировали график: когда Тимур у меня, когда у него. Живем недалеко друг от друга. Для Тимура важно, что его дом - это тот дом, где он родился, где его комната, собака, его энергетика. Поэтому мы придерживаемся правила: неделю он живет у папы, неделю - у меня. Папа справляется с ним. Конечно, печенье не напечет, борщ, как я, не сварит, но в целом все в порядке", - заверила знаменитость.

Напомним, ранее Анна Сагайдачная рассекретила, как зарабатывала в начале полномасштабной войны. Артистке с этим помог ее талант.