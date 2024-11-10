Украинская актриса Анна Сагайдачная рассекретила, где будет рожать и как решилась на беременность во время войны.

Артистка сейчас ожидает появления на свет второго ребенка. Свою беременность знаменитость долгое время скрывала, так что у фанатов возникло немало вопросов. В частности, у Сагайдачной поинтересовались, как она решилась на беременность во время войны. Актриса призналась, что очень хотела стать мамой во второй раз. Однако Анна откладывала беременность, надеялась, что война скоро закончится. Но, по словам знаменитости, время идет, а ее здоровье с годами не становится лучше. Поэтому артистка не стала откладывать беременность.

"Как и все украинцы, я ждала и надеялась, что война закончится через две недели. Потом месяц, год, два, а ей конца-края нет. А моей жизни и женскому здоровью край есть. Так что вам решать, что сильнее: страх или желание иметь ребенка", — ответила знаменитость.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная будет рожать в Киеве в одном из государственных роддомов. Более того, у актрисы будет принимать роды тот же врач, который заботился о ней во время рождения первого ребенка.

"Буду рожать в Киеве, в государственном роддоме, там, где и Тимочку. Иду к тому же врачу", — призналась знаменитость.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

А вот пол малыша Сагайдачная пока что держит в секрете. Актриса намекнула, что рассекретит это уже после появления ребенка на свет. Кстати, хоть сама артистка уже была на УЗИ, однако сама не уверена до конца, кто у нее родится – мальчик или девочка.

"Медицина тоже ошибается. Даже зная пол ребенка по результатам УЗИ, я на 100% не уверена, кто будет", — призналась актриса.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, недавно Анна Сагайдачная рассекретила, на каком сроке беременность находится. Также артистка призналась, когда будет рожать второго ребенка.

Эксклюзив! Анна Сагайдачная о беременности и отказе от гендерпатти! - ЖВЛ представляет

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