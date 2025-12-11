Анна Сагайдачная рассекретила свой кондитерский бизнес во время войны

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которую недавно заподозрили в третьей беременности, рассекретила свой кондитерский бизнес.

Артистка основала собственное дело в начале полномасштабной войны, о чем она рассказала на проекте "Наодинці з Гламуром". Знаменитость делала выпечку на заказ, которую потом продавала.

Что же касается цен, то Анна Сагайдачная признается, что они не были завышенными. Звезда пыталась избегать того, что это кондитерский бизнес известной актрисы.

"У меня было небольшое кондитерское дело в начале войны. Там были обычные цены. То есть это не было, что от Анны Сагайдачной, поэтому это стоит столько. Это просто была честная цена за домашнюю выпечку, ничего такого", - поделилась знаменитость Анне Севастьяновой.

Напомним, недавно дочке Анне Сагайдачной исполнился годик. По случаю праздника артистка показала свежее фото Миры и растрогала поздравлением с ее первым днем рождения.