Гламур
88
Анна Сагайдачная рассекретила свой кондитерский бизнес во время войны

Артистка делала выпечку на заказ и раскрыла, какие у нее были цены.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Анна Сагайдачная

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которую недавно заподозрили в третьей беременности, рассекретила свой кондитерский бизнес.

Артистка основала собственное дело в начале полномасштабной войны, о чем она рассказала на проекте "Наодинці з Гламуром". Знаменитость делала выпечку на заказ, которую потом продавала.

Что же касается цен, то Анна Сагайдачная признается, что они не были завышенными. Звезда пыталась избегать того, что это кондитерский бизнес известной актрисы.

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

"У меня было небольшое кондитерское дело в начале войны. Там были обычные цены. То есть это не было, что от Анны Сагайдачной, поэтому это стоит столько. Это просто была честная цена за домашнюю выпечку, ничего такого", - поделилась знаменитость Анне Севастьяновой.

▶️ Полное видео можно посмотреть по этой ссылке: ЦУКЕРКИ та ГРОШІ?! Про, які подарунки від Святого МИКОЛАЮ мріють ДІТИ ЗІРОК

Напомним, недавно дочке Анне Сагайдачной исполнился годик. По случаю праздника артистка показала свежее фото Миры и растрогала поздравлением с ее первым днем рождения.

