Анна Сагайдачная с новорожденной дочерью попала в больницу и показала фото с палаты

Украинская актриса Анна Сагайдачная вместе с новорожденной дочерью попала в больницу.

Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram. Актриса рассказала, что сначала заболел ее сын Тимур. Мальчик выздоровел, однако теперь с болезнью слегла маленькая дочь артистки. Поэтому Сагайдачная вместе с малышом находится в больнице, где о них заботятся медики.

"Не в этом месте я бы хотела оказаться сейчас, тем более с ребенком, но имеем, что имеем. Когда у тебя двое детей и больше, то старшие приносят какие-то бациллы домой и болеют все. Тима вылечили, теперь заболела малышка. Ничего… Надеюсь, все будет хорошо!" – поделилась знаменитость.

Анна Сагайдачная с дочерью в больнице / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Кстати, Анна Сагайдачная отметила, что если выйти из больничной палаты, то чувствуешь себя как на отдыхе в Буковеле. Правда, как отмечает актриса, отпуск на западе Украины обошелся бы ей в меньшую сумму.

"Если выйти из палаты и спуститься в холл клиники, то чувствуешь себя как на курорте в Буковеле, правда, даже классная гостиница там стоила бы в разы дешевле, чем пребывание здесь", — отметила артистка.

Анна Сагайдачная с дочерью в больнице / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, недавно Анна Сагайдачная показывала, как выглядит ее живот после вторых родов. Артистка призналась, что помогает ей восстановить форму.

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