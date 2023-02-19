Анна Сагайдачная в полупрозрачном наряде на каблуке показала соблазнительные танцы на пилоне

Актриса уже почти 10 лет занимается Pole Dance.

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная продемонстрировала свои хореографические навыки на пилоне.

Актриса поделилась с поклонниками "горячим" контентом. В Instagram Анна опубликовала видео одной из своих тренировок на пилоне.

На камеру знаменитость показала обольстительные танцы в полупрозрачных лосинах и боди в сеточку со стразами. К тому же, для своего танца Анна обула огромные каблуки.

"Отбой воздушной тревоги", – подписала ролик Сагайдачная.

Как рассказала Анна в сторис, совсем скоро она продемонстрирует свои танцевальные способности на чемпионате по Pole Dance. Поклонники актрисы пожелали ей успехов и отметили, что Анна просто прекрасно танцует.

Это просто огонь!

Очень круто!

Талантливый человек – талантлив во всем!

Напомним, ранее Анна Сагайдачная станцевала на пилоне, чтобы собрать средства на нужды Вооруженных Сил.

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