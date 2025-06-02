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Анна Сагайдачная в свое 36-летие показалась с мужем и двумя детьми: как актриса отпраздновала
Звезда в особый день сделала трогательное признание.
Украинская актриса Анна Сагайдачная похвасталась празднованием своего дня рождения.
Так, 1 июня артистке исполнилось 36 лет. По этому случаю Анна собрала самых близких в ресторане и показала, как ее поздравили. В частности, попозировала с букетами цветов и порадовалась от встречи с друзьями. Для празднования актриса выбрала платье, которое подчеркнуло ее стройные ножки, и каблуки.
Кроме того, Сагайдачная впервые за долгое время показала сразу двух подросших детей. Более того, по случаю праздника она также засветила своего мужа, которого скрывает от публики. Правда, как и раньше, не показала лицо, а лишь со спины засветила их романтическую прогулку за ручки.
В конце именинница решила сделать признание, что никогда не была себе благодарной. Поэтому взялась исправлять ситуацию: "Я никогда не благодарила себя. Никогда. Ни за что. А в этом году хочу. Поблагодарить. Себя. Ту маленькую девочку внутри меня, которая продолжает любить и верить".
Напомним, недавно певица Екатерина Бужинская показалась сразу с тремя детьми и восхитила, как быстро они подросли.