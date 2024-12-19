Анна Сагайдачная впервые показала своего второго мужа – отца ее новорожденной дочери

Артистка на щемящих кадрах из роддома показала, как они встречали малыша.

Украинская актриса Анна Сагайдачная впервые показала своего возлюбленного, от которого родила второго ребенка.

В частности, в своем Instagram знаменитость поделилась щемящими кадрами из роддома. Артистка поделилась, как у нее начинались схватки и как она в больничной палате уже ждала рождения дочери. Все это время Анну Сагайдачную поддерживал возлюбленный. Мужчину актриса тщательно скрывала, однако на этот раз она сделала исключение.

Анна Сагайдачная в роддоме / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

На одном из кадров артистка впервые показала своего возлюбленного – мускулистого брюнета. Он поддерживал возлюбленную, нежно обнимал ее и целовал еще беременный животик. Хоть мужчину Сагайдачная и показала, но продолжает скрывать его имя.

Анна Сагайдачная с возлюбленным / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Моя самая красивая и чувственная фотосессия! Роды были парные и полностью естественные", — поделилась знаменитость.

Напомним, Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой 9 декабря. В одном из роддомов Киева актриса родила дочь. Отца девочки знаменитость тщательно скрывает. Также артистка воспитывает сына Тимофея от бывшего мужа. Недавно Сагайдачная показывала, как мальчик знакомился с новорожденной сестрёнкой.

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