Анна Сагайдачная впервые показала своего второго мужа – отца ее новорожденной дочери

Артистка на щемящих кадрах из роддома показала, как они встречали малыша.
Украинская актриса Анна Сагайдачная впервые показала своего возлюбленного, от которого родила второго ребенка.
В частности, в своем Instagram знаменитость поделилась щемящими кадрами из роддома. Артистка поделилась, как у нее начинались схватки и как она в больничной палате уже ждала рождения дочери. Все это время Анну Сагайдачную поддерживал возлюбленный. Мужчину актриса тщательно скрывала, однако на этот раз она сделала исключение.
На одном из кадров артистка впервые показала своего возлюбленного – мускулистого брюнета. Он поддерживал возлюбленную, нежно обнимал ее и целовал еще беременный животик. Хоть мужчину Сагайдачная и показала, но продолжает скрывать его имя.
"Моя самая красивая и чувственная фотосессия! Роды были парные и полностью естественные", — поделилась знаменитость.
Напомним, Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой 9 декабря. В одном из роддомов Киева актриса родила дочь. Отца девочки знаменитость тщательно скрывает. Также артистка воспитывает сына Тимофея от бывшего мужа. Недавно Сагайдачная показывала, как мальчик знакомился с новорожденной сестрёнкой.
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