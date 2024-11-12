Анна Сагайдачная заговорила о причинах развода с мужем и кто стал инициатором

Также артистка рассекретила, как и когда познакомилась с новым избранником.

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная, которая недавно рассекретила нового возлюбленного, заговорила о причинах развода с мужем Евгением Третьяком, от которого воспитывает сына.

Артистка расторгла брак еще в прошлом году, однако объявила об этом только этим летом. Инициатором развода стала Сагайдачная. Актриса говорит, что решение принималось и не один год. Причиной разрыва стали некоторые вопросы, которые бывшие влюбленные не смогли решить.

"Это было мое решение, скажу так, и оно формировалось не один год. Я и мой бывший муж...мы об этом действительно знаем, что были определенные вопросы, которые, к сожалению, мы не смогли решить", — рассказала артистка на проекте "Ранок у великому місті".

Анна Сагайдачная с бывшим мужем / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Сейчас Анна Сагайдачная находится в новых отношениях и ждет рождения второго ребенка. Актриса признается, что познакомилась с возлюбленным, когда находилась в процессе развода. По словам знаменитости, их встреча была совершенно случайной.

"Это случайность, эта встреча не была какой-то точно запланированной. Это совершенно новый человек в моей жизни, который упал мне как снег на голову, собственно где-то там уже параллельно с разводом", — поделилась звезда сериалов и кино.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, недавно Анна Сагайдачная рассекретила, на каком сроке беременности находится. Также артистка призналась, когда будет рожать.

Эксклюзив! Анна Сагайдачная о беременности и отказе от гендерпатти! - ЖВЛ представляет

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